Дачников предупредили о растениях, вызывающих ожоги при контакте с соком в жаркую погоду

Дачников предупредили о риске ожогов при контакте с соком некоторых растений в жаркую погоду. Директор питомника декоративных растений «Суланж» Игорь Ефимкин рассказал, что ожог, называемый фитофотодермитом, развивается при попадании сока растений на кожу под воздействием солнечного света.