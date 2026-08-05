Киев утверждает, что «у границ Украины» идёт развёртывание ракетной части КНДР Россия разворачивает ракетную часть КНА (Корейской Народной Армии) на территории Воро.
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Киев утверждает, что «у границ Украины» идёт развёртывание ракетной части КНДР Россия разворачивает ракетную часть КНА (Корейской Народной Армии) на территории Воро.
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