Главное блюдо на столе в Васильев вечер 13 января 2024 года: что приготовить и как отмечать Алёна ЮрьеваСегодня, 13-й января 2024 года, православные отмечают Васильев вечер — один из наиболее семейных и уютных праздников в году.
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