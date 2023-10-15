ФИА проведет новое расследование инцидент с участием Хэмилтона – пилот «Мерседеса» пешком пересек трассу на Гран-при Катара

Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл столкнулись на первом круге гонки, в результате чего Хэмилтон был вынужден сойти с дистанции, а его напарник по «Мерседесу» продолжил борьбу, хоть и был вынужден проводить внеплановый пит-стоп для замены переднего антикрыла.