Когда лучше копать грядки осенью или весной – как правильно: дельный совет от дачников со стажем поможет Ольга БезродняяКаждый огородник рано или поздно задается вопросом: копать грядки осенью или отложить это до весны? Опытные дачники объясняют, что многое зависит от типа почвы.