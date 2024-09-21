Когда лучше копать грядки осенью или весной – как правильно: дельный совет от дачников со стажем поможет Ольга БезродняяКаждый огородник рано или поздно задается вопросом: копать грядки осенью или отложить это до весны? Опытные дачники объясняют, что многое зависит от типа почвы.
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