«Википедию» обвинили в обмане о месте смерти российского ученого

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук обвинил «Википедию» в распространении недостоверной информации о смерти академика Евгения Велихова, об этом сообщает РИА Новости .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии