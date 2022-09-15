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«Нас выбросили на улицу»: в Якутии уволили более 120 работников Домостроительного комбината

«Нас выбросили на улицу»: в Якутии уволили более 120 работников Домостроительного комбината

В Якутске уволили сразу 127 работников Домостроительного комбината. По информации Госкомзанятости Якутии, все они получили уведомления о сокращении должностей, которые занимают.

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