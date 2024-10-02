Игорь Кобзев доложил о реализации туристического проекта «Пять морей и озеро Байкал»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил доклад о реализации амбициозного проекта «Пять морей и озеро Байкал» на заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения правительственной комиссии по развитию туризма в России.