Игорь Кобзев доложил о реализации туристического проекта «Пять морей и озеро Байкал»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил доклад о реализации амбициозного проекта «Пять морей и озеро Байкал» на заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения правительственной комиссии по развитию туризма в России.
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