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Русская Семёрка

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Сергей Каузов: как сейчас живет простой советский чиновник, взявший в жены дочь миллиардера Онассиса

Казалось бы, что общего у скромного сотрудника «Совфрахта» и самой богатой женщины планеты? В 1978 году мир облетела новость, от которой у светских хроникёров отвисли челюсти: наследница империи Аристотеля Онассиса выходит замуж за советского чиновника.

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