В Подмосковье женщина отсудила алименты благодаря фото в соцсетях

Жительница подмосковных Химок отсудила алименты у бывшего мужа благодаря фотографиям в соцсетях. Как сообщает SHOT, женщина доказала платежеспособность экс-супруга на основе публикаций его новой возлюбленной.
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