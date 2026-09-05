Первый в мире потребительский маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 8 — Asus ROG Rapture GT-BN98 Pro — доступна для предзаказа в Канаде

ROG Rapture GT-BN98 Pro получил четыре диапазона, два 10-гигабитных порта Ethernet и 2 ГБ оперативной памяти ASUS начала продажи в Канаде игровых маршрутизаторов ROG Rapture GT-BN98 серии Wi-Fi 8, заявив о статусе первых в мире официально выпущенных потребительских устройств этого стандарта.
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