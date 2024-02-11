Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

Ветерану Великой Отечественной войны Григорию Шухтину исполнилось 102 года

Уроженец деревни Усть-Шоноша Вельского района – пример невероятного жизнелюбия, оптимизма и преданности РодинеУроженец деревни Усть-Шоноша Вельского района – пример невероятного жизнелюбия, оптимизма и преданности РодинеСвой 102-й день рождения Григорий Григорьевич Шухтин встретил с верной спутницей в руках — гармонью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх