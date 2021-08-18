На Камчатке подняли из воды тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8

Утром в среду, 18 августа, камчатские спасатели и водолазы, которые работают на месте крушения упавшего в Курильское озеро 12 августа вертолета Ми-8 с туристами, подняли из воды тела двух остававшихся внутри затонувшего воздушного судна погибших.