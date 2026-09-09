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Пятый канал

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Ушаков назвал условие для завершения конфликта на Украине

Ушаков назвал условие для завершения конфликта на Украине

США следует прекратить оказывать любую помощь Киеву, если Вашингтон хочет помочь быстрее завершить конфликт на Украине.

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