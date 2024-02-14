Ромарио считает, что сильнее его были только Пеле и Марадона. Месси, Роналду, Роналдиньо и Роналдо он назвал равными себе

Бразильскому нападающему предложили выбрать между собой и яркими игроками прошлого и настоящего. Себя Ромарио назвал сильнее Неймара, Адриано, Бебето, Луиса Суареса, Ривалдо, Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе и Зико.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии