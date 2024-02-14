Ромарио считает, что сильнее его были только Пеле и Марадона. Месси, Роналду, Роналдиньо и Роналдо он назвал равными себе

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Бразильскому нападающему предложили выбрать между собой и яркими игроками прошлого и настоящего. Себя Ромарио назвал сильнее Неймара, Адриано, Бебето, Луиса Суареса, Ривалдо, Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе и Зико.