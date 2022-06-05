Военное обозрение

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Российские ВС нанесли серию ударов высокоточными ракетами по Киеву

Российские ВС нанесли серию ударов высокоточными ракетами по Киеву

Серия взрывов сегодня с утра прогремела в Киеве, российские ВС нанесли удары высокоточными ракетами по военной инфраструктуре ВСУ в украинской столице.

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