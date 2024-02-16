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ИАНЕД

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Алёхин: Село Синьковка является отвлекающим маневром ВС РФ

Синьковка фактически освобожденная русскими войсками, остается для украинской армии населенным пунктом, откуда  ей совсем не хочется уходить и на его окраине ещё есть бандеровцы и к ним командование время от времени перебрасывает подкрепления.

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