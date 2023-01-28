Военное обозрение

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Посол Украины во Франции назвал общее количество передаваемых ВСУ странами НАТО танков

Посол Украины во Франции назвал общее количество передаваемых ВСУ странами НАТО танков

Страны Североатлантического альянса передадут Украине в общей сложности 321 танк. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, комментируя предстоящие поставки бронетехники.

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