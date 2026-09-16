Семь дней культуры: от Рамо до итальянских короткометражек

Послушать музыку Жан-Филиппа Рамо в трактовке musicAeterna, увидеть открытие «Фотобиеннале-2026» к 200-летию фотографии или понаблюдать, как современная хореография осваивает исторические «Гаражи» в Переделкине — вот чем можно занять себя на предстоящей неделе.
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