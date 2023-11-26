Украинский след на Ближнем Востоке заметают под ковёр…

Не устану приводить полные «пиаровской» мудрости слова персонажа замечательного советского сериала «ТАСС уполномочен заявить…» журналиста Пола Дика в исполнении Алексея Петренко: «Виноват всегда тот, кого облили дерьмом: в конце концов ему отмываться».