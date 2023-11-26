Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украинский след на Ближнем Востоке заметают под ковёр…

Украинский след на Ближнем Востоке заметают под ковёр…

Не устану приводить полные «пиаровской» мудрости слова персонажа замечательного советского сериала «ТАСС уполномочен заявить…» журналиста Пола Дика в исполнении Алексея Петренко: «Виноват всегда тот, кого облили дерьмом: в конце концов ему отмываться».

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