РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Роспотребнадзор проведёт выездную консультацию в торговом центре на проспекте Мира

В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей сотрудники окружного Роспотребнадзора 5 марта с 15:00 до 18:00 проведут выездную консультацию в торговом центре «Европолис» по адресу: улица проспект Мира, дом 211, корпус 2.

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