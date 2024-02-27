Роспотребнадзор проведёт выездную консультацию в торговом центре на проспекте Мира

В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей сотрудники окружного Роспотребнадзора 5 марта с 15:00 до 18:00 проведут выездную консультацию в торговом центре «Европолис» по адресу: улица проспект Мира, дом 211, корпус 2.