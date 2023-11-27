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Новая схема: Как аферисты заставляют чиновников брать займы

Новая схема: Как аферисты заставляют чиновников брать займы

Чиновницу из Сахалинской области обманули мошенники. Её спасла сотрудница местного банка.В УМВД России по Сахалинской области рассказали о новой схеме аферистов, которые заставляют чиновников брать займы.

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