Новая схема: Как аферисты заставляют чиновников брать займы

Чиновницу из Сахалинской области обманули мошенники. Её спасла сотрудница местного банка.В УМВД России по Сахалинской области рассказали о новой схеме аферистов, которые заставляют чиновников брать займы.
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