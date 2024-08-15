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Алаудинов сообщил, что Мартыновку Курской области зачистили от ВСУ

Алаудинов сообщил, что Мартыновку Курской области зачистили от ВСУ

Российские военные зачистили Мартыновку Курской области от вооруженных сил Украины. Об этом 15 августа заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

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