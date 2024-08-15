Алаудинов сообщил, что Мартыновку Курской области зачистили от ВСУ

Российские военные зачистили Мартыновку Курской области от вооруженных сил Украины. Об этом 15 августа заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».
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