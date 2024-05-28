YouTube запустил раздел Playables с бесплатными играми Команда разработки и развити...

YouTube запустил раздел Playables с бесплатными играмиКоманда разработки и развития YouTube в официальном блоге популярного видеохостинга сообщила, что новая игровая инициатива компании — Playables — переходит на следующий уровень.
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