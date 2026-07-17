ИИ-компания Chai Discovery привлекла $400 млн для разработки моделей создания лекарств

Раунд оценил технологии проектирования молекул в $3,8 млрд, но финансирование не подтверждает эффективность созданных препаратов и результаты клинических испытанийКомпания Chai Discovery, разрабатывающая ИИ-системы для проектирования лекарственных молекул, привлекла $400 млн нового финансирования при оценке компании в $3,8 млрд.
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