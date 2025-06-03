В Татарстане окончено расследование уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств, предусмотренных на реализацию программы «Пушкинская карта»

«Следователем Следственной части Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан окончено расследование уголовного дела в отношении троих обвиняемых, похитивших бюджетные денежные средства, предусмотренные на реализацию программы «Пушкинская карта».
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