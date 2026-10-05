Овчинский сообщил, что по программе реновации возведут новостройку на 6-й Кожуховской улице

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в Южнопортовом районе Юго-Восточного Административного округа на 6-й Кожуховской улице, земельный участок 13/1 построят новостройку по программе реновации .
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