Армянского наемника ВСУ задержали в аэропорту Домодедово

Пресс-служба СК РФ В аэропорту "Домодедово" при попытке проникновения на территорию РФ был задержан армянский наемник, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба СК РФ.
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