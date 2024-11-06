Армянского наемника ВСУ задержали в аэропорту Домодедово

Пресс-служба СК РФ В аэропорту "Домодедово" при попытке проникновения на территорию РФ был задержан армянский наемник, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба СК РФ.