Полиция Британии начала новое расследование по делу о вечеринках Джонсона

Полиция британской столицы проводит новое расследование по возможным нарушениям коронавирусных правил в резиденции бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и возобновляет ещё одно расследование, которое вела до этого, сообщает ТАСС.
Полиция британской столицы проводит новое расследование по возможным нарушениям коронавирусных правил в резиденции бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и возобновляет ещё одно расследование, которое вела до этого, сообщает ТАСС.
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