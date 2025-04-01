Стало известно, как Павел Прилучный относится к новому возлюбленному Агаты Муцениеце

Стало известно, как Павел Прилучный относится к Петру Дранге После расставания с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце встречалась сначала с Иваном Чуйковым, а сейчас её сердце занято аккордеонистом Петром Дрангой.
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