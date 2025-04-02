В России появилось единое мобильное приложение для четырех автобрендов

Раньше владельцам автомобилей марок Haval, Tank, Ora и Wey приходилось использовать отдельные приложения — My Haval, Tank и Ora&Wey, — но уже этой весной все они будут объединены в одно под названием GWM.
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