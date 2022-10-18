Что сделать для пышного цветения пеларгонии

Пеларгонии можно выращивать вегетативно в любое время года, разницы нет. Что нужно делать, чтобы пеларгонии цвели пышно? Обрезка Если пеларгонии не обрезать на зиму, стебли вытянутся, а листья и цветы останутся плоскими.
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