Минздрав России планирует включить рак в перечень профзаболеваний

По мнению разработчиков документа, действующие нормы частично устарели.Министерство здравоохранения России планирует пересмотреть список профессиональных заболеваний и внести в него факторы, вызывающие развитие онкологии.
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