Враги захлебнутся в воде и крови. Взрыв Киевом дамбы обрек солдат ВСУ на смерть Юлия СоколоваНа фронтах вокруг Курахово ежедневно разворачиваются ожесточенные бои, где российские силы методично освобождают населенные пункты, сокращая линии снабжения украинской армии и приближая кураховский гарнизон к полной блокаде.