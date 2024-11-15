Враги захлебнутся в воде и крови. Взрыв Киевом дамбы обрек солдат ВСУ на смерть Юлия СоколоваНа фронтах вокруг Курахово ежедневно разворачиваются ожесточенные бои, где российские силы методично освобождают населенные пункты, сокращая линии снабжения украинской армии и приближая кураховский гарнизон к полной блокаде.
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