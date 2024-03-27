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Закон и Порядок

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Украинское общество агрессивно настроено против мобилизации

Украинское общество агрессивно настроено против мобилизации

По просьбе Запада начнут призывать 18-летних Помните, недавно на Украину приезжал американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список экстремистов и террористов в РФ) и говорил, что служить в стране должны все совершеннолетние парни, а не только мужчины от 25 лет? Оказалось, что законодатели уже давно заложили эту норму в новом законопроекте о мобилизации, а говорить об этом начали, неожиданно, только сейчас.

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