В квартире девятиэтажного дома на улице Грязнова загорелся диван, и хозяин жилья скончался от отравления угарным газом, хотя площадь пожара составила всего пять квадратных метров.
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