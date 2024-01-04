Global look press/Keystone Press Agency/U.S. Army НАТО может ввести свои войска на Украину в случае дальнейших провалов ВСУ на поле боя.
В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
Комментарии
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ВМ
Виктор Марфин
По США и Британии в связи с выше сказанным бить надо в первую очередь всеми имеющимися средствами оружия без исключения иначе. нам удачи не видать.
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5 час.
Аркадий Самохин
Всего-то надо лишь нацелить стратегические ядерные ракеты... и этого будет достаточно, что бы победить в СВО. Но 5-я колонна и олигархи против!
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4 час.
Сергей Самойлов
У НАТО памперсов не хватит воевать с нами.
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4 час.
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