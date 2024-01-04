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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    хотя,,если  не  падает  а  с  большой  скоростью  идет  вниз,,тормоз  не  сработает,,кажетсяЛифт с пятью пасс...
  • Сергей Самойлов
    У НАТО памперсов не хватит воевать с нами.В Британии допуст...
  • Аркадий Самохин
    Всего-то надо лишь нацелить стратегические ядерные ракеты... и этого будет достаточно, что бы победить в СВО. Но 5-я ...В Британии допуст...

В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину

В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину

Global look press/Keystone Press Agency/U.S. Army НАТО может ввести свои войска на Украину в случае дальнейших провалов ВСУ на поле боя.

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Комментарии
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ВМ
Виктор Марфин
По  США и Британии в связи с выше сказанным бить надо в первую очередь  всеми имеющимися средствами  оружия без исключения иначе. нам удачи не видать.
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5 час.
Аркадий Самохин
Всего-то надо лишь нацелить стратегические ядерные ракеты... и этого будет достаточно, что бы победить в СВО. Но 5-я колонна и олигархи против!
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4 час.
Сергей Самойлов
У НАТО памперсов не хватит воевать с нами.
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4 час.

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