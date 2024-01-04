В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину

ВМ Виктор Марфин По США и Британии в связи с выше сказанным бить надо в первую очередь всеми имеющимися средствами оружия без исключения иначе. нам удачи не видать.

Аркадий Самохин Всего-то надо лишь нацелить стратегические ядерные ракеты... и этого будет достаточно, что бы победить в СВО. Но 5-я колонна и олигархи против!