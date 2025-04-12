В Шиловском районе будет перекрываться железнодорожный переезд

Из-за ремонтных работ на автодороге «Фролово-Лесной-Алехово» проезд будет временно ограничен. Перекрывать дорогу будут по следующему расписанию: 14 апреля: 8:00-9:30 и 12:00-13:00; 15 апреля: 8:00-10:00 и 13:00-15:00.