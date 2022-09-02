Страна и люди

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АМЕРИКА ПОДАВИТСЯ ТРАМПОМ. СТАРЫЙ "АГЕНТ" ЕЩЁ ПОСЛУЖИТ РОССИИ

АМЕРИКА ПОДАВИТСЯ ТРАМПОМ. СТАРЫЙ "АГЕНТ" ЕЩЁ ПОСЛУЖИТ РОССИИ

ФОТО: IMAGO/NIYI FOTE/GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Пытаясь лишить бывшего хозяина Белого дома возможности участвовать в президентских выборах 2024 года, демократы демонстрируют нежелание отдавать нагло украденную у республиканцев в 2020-м власть.

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