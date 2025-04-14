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Работавший в Германии хирург вернулся для службы на СВО

Работавший в Германии хирург вернулся для службы на СВО

Практиковавшийся в клинике «Шарите» хирург вернулся в Россию для службы на СВО Российский хирург Дмитрий, работавший в ФРГ и проходивший практику в клинике «Шарите», рассказал, что решил вернуться в Россию для службы в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

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