В 1/16 финала Кубка Англии «Челси» встретится с «Астон Виллой», а «Манчестер Сити» — с «Тоттенхэмом»

Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии. Уже на стадии 1/16 финала жребий свел друг с другом ведущие клубы АПЛ: 27-28 января «Челси» на своем поле сыграет с «Астон Виллой», а «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити».