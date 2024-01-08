В 1/16 финала Кубка Англии «Челси» встретится с «Астон Виллой», а «Манчестер Сити» — с «Тоттенхэмом»

Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии. Уже на стадии 1/16 финала жребий свел друг с другом ведущие клубы АПЛ: 27-28 января «Челси» на своем поле сыграет с «Астон Виллой», а «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити».
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