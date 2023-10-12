МИД РФ призвал к реализации решений Совбеза ООН по созданию палестинского государства

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что по окончании текущего вооруженного противостояния Палестины и Израиля все стороны начнут серьезно относиться к выполнению решений Совбеза ООН по созданию палестинского государства.
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