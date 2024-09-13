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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Коммерсантъ» узнал подробности дела о взятке против Бронштейна

Задержание бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Ильи Бронштейна, которого днем 13 сентября арестовали по обвинению в получении взятки, связано с взяткой от гендиректора торгового дома «Просвещение-Регион» Ирины Савенковой, узнал «Коммерсантъ».

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