«Коммерсантъ» узнал подробности дела о взятке против Бронштейна

Задержание бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Ильи Бронштейна, которого днем 13 сентября арестовали по обвинению в получении взятки, связано с взяткой от гендиректора торгового дома «Просвещение-Регион» Ирины Савенковой, узнал «Коммерсантъ».
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