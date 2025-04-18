В центре Петербурга моют фасады домов

За зиму там накопилась пыль и грязь Дома в Центральном районе Петербурга активно готовят к летнему сезону: с помощью специальных шампуней и аппаратов высокого давления для удаления сильных загрязнений альпинисты приводят фасады в порядок, сообщили сегодня в пресс-службе районной администрации.