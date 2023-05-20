smi.today

4 340 подписчиков

Путин поздравил российских бойцов с освобождением Артемовска

Путин поздравил российских бойцов с освобождением Артемовска

Пресс-служба Кремля сообщила о том, что глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил бойцов, освободивших город Артемовск в Донецкой Народной республике.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх