Индия и Россия: стратегическое сотрудничество, которое не нравится американцам

8-9 июля состоялся визит в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сказал, что на Западе пристально следят за этим мероприятием, к чему есть серьёзные основания.
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