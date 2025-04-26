Российские войска взяли под контроль всю Курскую область: хронология освобождения. Карта

ВС РФ установили контроль над всей Курской областью 26 апреля 2025 года. До этого сообщалось, что войскам оставалось взять под контроль село Горналь — оно было последней значимой территорией в пределах региона.
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