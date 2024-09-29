«Вдохновлялись произведениями Чайковского»: SHAMAN оправдался за использование иностранной техники

SHAMAN оправдался за использование иностранной техники. Ярослав Дронов является не только одним из самых популярных артистов на данный момент, но и большим патриотом своей страны.
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