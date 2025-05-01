На Украине объяснили решение Зеленского заключить сделку с США

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский предположил, почему президент Украины Владимир Зеленский согласился заключить с США соглашение по полезным ископаемым.
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