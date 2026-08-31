Starlink не станет оружием против России: Маск не захотел связываться с Москвой и отправил Зеленского к Трампу

Илон Маск в очередной раз продемонстрировал чудеса изворотливости, отказавшись единолично решать вопрос об использовании Starlink для ударов вглубь русской территории.
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